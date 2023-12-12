استشهاد 22 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي المتواصل على جنوب غزة

استشهد 22 مواطنا فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وأُصيب آخرون في القصف الإسرائيلي المتواصل على منازل في محافظتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، أن" 20 مواطنا استشهدوا، وأصيب العشرات بجروح، في قصف طائرات الاحتلال الحربية لعدد من المنازل في رفح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض".

وأشارت إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين، في قصف مدفعي إسرائيلي على خان يونس.

وبحسب الوكالة، "نفذت طائرات الاحتلال سلسلة أحزمة نارية في محيط مستشفى ناصر في خان يونس، والزوارق الحربية أطلقت قذائف مدفعية تجاه مناطق متفرقة وسط قطاع غزة".

وتقول الوكالة إن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 18 ألفا و205 شهداء، و49 ألفا و645 إصابة.