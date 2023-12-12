هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب تعمل على تشكيل فريق عمل للتصدي للتهديد الحوثي في البحر الأحمر

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن تل أبيب تعمل على تشكيل فريق عمل ضمن تحالف دولي للتصدي للتهديد الذي تمثله جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر.

وأعلن الحوثيون، في وقت سابق اليوم، مسئوليتهم عن استهداف ناقلة نفط تحمل علم النرويج متجهة لإسرائيل أثناء إبحارها قبالة السواحل اليمنية، مشيرين إلى أن الهجوم جاء بصاروخ بحرى "بعد رفض طاقم السفينة كافة النداءات التحذيرية"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتعهد الحوثيون قبل أيام، باستهداف كل سفينة شحن متجهة لإسرائيل بغض النظر عن جنسيتها والجهة التي تديرها، وذلك تضامنا مع قطاع غزة، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تبحث عن شركاء لتأمين السفن بعد الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن دعوة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوسيع القوة البحرية متعددة الجنسيات تأتي في وقت تعهد فيه الحوثيين باستهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن الولايات المتحدة، التي تحاول احتواء انتشار حرب إسرائيل في غزة، تعرض على الحلفاء توسيع نطاق فرقة عمل بحرية متعددة الجنسيات للتصدي للزيادة المقلقة في الهجمات على السفن التجارية التي تتحرك قرب اليمن والتي شكلت تهديداً بالغاً على الملاحة العالمية.

ويقول البيت الأبيض إنها "استجابة طبيعية" بعدما أطلقت جماعة الحوثي صواريخ وطائرات بدون طيار "درونز" على عدة سفن واختطفت ما لا يقل عن واحدة خلال الأسابيع الأخيرة، لكن الأمر يظل غير واضح بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة وشركاؤها سيتمكنون من ردع الحوثيين أو إخماد المطالب الإسرائيلية بإجراءات قوية.