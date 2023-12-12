 وسائل إعلام: إصابة ناقلة مواد كيميائية بصاروخ في البحر الأحمر أطلق من اليمن - بوابة الشروق
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وسائل إعلام: إصابة ناقلة مواد كيميائية بصاروخ في البحر الأحمر أطلق من اليمن


نشر في: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 6:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 6:03 ص

أصيبت ناقلة مواد كيميائية تجارية ترفع علم النرويج في البحر الأحمر بصاروخ أطلق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ما أدى إلى نشوب حريق فيها.

 


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