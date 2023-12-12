وسائل إعلام: إصابة ناقلة مواد كيميائية بصاروخ في البحر الأحمر أطلق من اليمن

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أصيبت ناقلة مواد كيميائية تجارية ترفع علم النرويج في البحر الأحمر بصاروخ أطلق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ما أدى إلى نشوب حريق فيها.