سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة والأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية إتفاقًا إطاريًا للتعاون في النشر.

ويستهدف الإتفاق تعزيز أوجه التعاون والتبادل الثقافي بين الجانبين، والإسهام في إحياء التراث العربي في اللغة والآداب والفنون، وسائر فروع المعرفة المأثورة.

وأيضًا توسيع نطاق المعرفة للناطقين بالعربية بترجمة المصنفات المؤلفة بلغات أجنبية إلى اللغة العربية ونشرها بحيث تصل إلى أوسع نطاق ممكن من القراء سعيًا لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين من نشر المعرفة والثقافة باللغة العربية.