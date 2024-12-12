وجهت إدارة الشئون السياسية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية اليوم الخميس، الشكر لـ8 دول على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، في أعقاب إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وهروبه من سوريا.

وقالت في بيان، نشرته وزارة الإعلام السورية: «نتقدم بالشكر والامتنان، لكل من: جمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، والجمهورية الإيطالية، على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق».

وأكدت أنها «تلقت وعوداً مباشرة من دولة قطر والجمهورية التركية لإعادة افتتاح سفاراتهما في سوريا»، مضيفة: «الشعب السوري لن ينسى هذه المواقف المشرفة، وكلنا أمل في بناء علاقات طيبة مع كل الدول التي تحترم إرادة الشعب وسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها».