نظمت جامعة العريش، ندوة تثقيفية للطلاب بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة بعنوان "معا ضد العنف"، في إطار مبادرة "بداية"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

شارك في هذه الندوة عدد من الشخصيات العامة، منهم: "الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والشيخ مصباح أحمد محمد العريف، وكيل وزارة الأزهر الشريف، وإحسان داود الغالي، مقرر المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، والدكتورة هاجر صالح أحمد، مدير وحدة تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة بديوان عام المحافظة".

وتحدث الدكتور محمود الهواري، عن مكانة المرأة في الإسلام، وعدم التمييز بين المرأة والرجل، وأهمية المساواة في المجتمع، وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، وثقافة الاحترام المتبادل.