 أمطار غزيرة تشل شمال سيناء والمحافظة تعلن الطوارئ لمواجهة آثار الطقس السيئ - بوابة الشروق
الجمعة 12 ديسمبر 2025 11:16 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

أمطار غزيرة تشل شمال سيناء والمحافظة تعلن الطوارئ لمواجهة آثار الطقس السيئ

مصطفى سنجر
نشر في: الجمعة 12 ديسمبر 2025 - 11:07 م | آخر تحديث: الجمعة 12 ديسمبر 2025 - 11:09 م

تشهد محافظة شمال سيناء، مساء اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة وأحوالًا جوية غير مستقرة.

وتتخذ المحافظة حالة الطوارئ تحسبًا لتداعيات هذه الأحوال الجوية، حيث يتابع إيهاب حسن محمد، سكرتير عام المحافظة، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، الأوضاع من خلال التنسيق مع مجالس المدن وغرف العمليات والقطاعات الخدمية، بما في ذلك الكهرباء والموارد المائية والمياه والصرف الصحي.

كما استمر إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث أفاد مصدر بمحافظة شمال سيناء بأن بوغاز الميناء مغلق أمام حركة الملاحة.

وتقوم الجهات المختصة في مجلس مدينة العريش بأعمال كسح تجمعات مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة باستخدام معدات المجلس.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك