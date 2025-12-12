أمطار غزيرة تشل شمال سيناء والمحافظة تعلن الطوارئ لمواجهة آثار الطقس السيئ

تشهد محافظة شمال سيناء، مساء اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة وأحوالًا جوية غير مستقرة.

وتتخذ المحافظة حالة الطوارئ تحسبًا لتداعيات هذه الأحوال الجوية، حيث يتابع إيهاب حسن محمد، سكرتير عام المحافظة، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، الأوضاع من خلال التنسيق مع مجالس المدن وغرف العمليات والقطاعات الخدمية، بما في ذلك الكهرباء والموارد المائية والمياه والصرف الصحي.

كما استمر إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث أفاد مصدر بمحافظة شمال سيناء بأن بوغاز الميناء مغلق أمام حركة الملاحة.

وتقوم الجهات المختصة في مجلس مدينة العريش بأعمال كسح تجمعات مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة باستخدام معدات المجلس.