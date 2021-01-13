تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القوات على الحدود السودانية الإثيوبية.

وحسبما نشرته الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية، اليوم الأربعاء، وصل البرهان إلى ولاية القضارف، في زيارة روتينية تفقدية للقوات، بصحبة وفد عسكري برئاسة رئيس هيئة الأركان.





ضمن جولة #روتينية #القائد_العام الفريق أول ركن البرهان يتفقد القوات في الاتجاه الاستراتيجي الشرقي وصل لولاية القضارف... تم النشر بواسطة ‏القوات المسلحة السودانية - الصفحة الرسمية‏ في الأربعاء، ١٣ يناير ٢٠٢١