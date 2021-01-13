 مجلس النواب الأمريكي يعقد جلسة لبحث تفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل ترامب - بوابة الشروق
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مجلس النواب الأمريكي يعقد جلسة لبحث تفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل ترامب

نانسي بيلوسي وترامب
نانسي بيلوسي وترامب
أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 3:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 3:13 ص

بدأ مجلس النواب الأمريكي، جلسة لبحث تفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل دونالد ترامب، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الأربعاء.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، قد أكد في وقت سابق، أنه غير قلق بشأن استخدام تعديل المادة 25 من الدستور.

وكان أنصار ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، مساء الأربعاء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفرض حظر تجول في واشنطن وعدد من المناطق القريبة منها.

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