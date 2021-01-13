 نشر 20 ألفا من عناصر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن - بوابة الشروق
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نشر 20 ألفا من عناصر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 10:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 10:26 م

شهدت العاصمة واشنطن نشر 20 ألفًا من عناصر الحرس الوطني الأمريكي، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.

وصوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، لمصلحة المضي قدما في مناقشة التشريع الخاص بعملية عزل رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب.

وقتل خمسة أشخاص بينهم ضابط في شرطة الكابيتول في أعمال العنف والشغب التي اندلعت في مقر الكونجرس، يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، عندما اقتحم مئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول قبل عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة.


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