زراعة 400 شجرة ماهوجني إفريقي منتجة للأخشاب وصديقة البيئة بوادي النطرون

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أهمية مبادرة 100 مليون شجرة، ودورها فى نشر الوعى البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

جاء ذلك في إطار متابعة مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة" والتي تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وذكرت بلبع فى بيان اليوم، أن الوحدة المحلية لمركز وادى النطرون برئاسة السيد حمزة، نفذت أعمال التشجير على الطرق الرئيسية والميادين العامة، حيث تم زراعة 400 شجرة ماهوجني إفريقي منتجة للأخشاب وصديقة البيئة ضمن 1000 شجرة بوادى النطرون وجار استكمال التشجير بطريق وادى النطرون الرست هاوس بطول 3 كيلو متر، وطريق مسار العائلة المقدسة مرورا من طريق المدارس حتى حدود قرية كفر داود القبلية، وقرية بني سلامة البحرية وصولاً إلى دير الأنبا بيشوي.