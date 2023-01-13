وزيرتا الخارجية الألمانية والفرنسية تدعوان إلى تضامن إفريقى في مواجهة بوتين

دعت وزيرتا الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك والفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إلى التعاون بشكل وثيق فى التعامل مع الأزمات في العالم، بما في ذلك غزو روسيا لأوكرانيا والتغير المناخي ونقص الغذاء والنزاعات المسلحة في أوروبا وأفريقيا.

وقالت بيربوك في خطاب لزعماء الاتحاد الأفريقي في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى تعتمد على دعم من أفريقيا.

وأوضحت: "نحن كأوروبيين نحتاج إلى دعم من أصدقائنا وشركائنا على مستوى العالم في أوقات يتم فيها الهجوم على السلام في أوروبا من قبل الحرب العدوانية الروسية. لا يمكننا حل هذه الأزمات المشتركة وتخطي التحديات إلا (بالعمل) معا".

وتحدثت بيربوك إلى جانب وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد.

ودعت بيربوك الاتحاد الأفريقي أيضا إلى دعم إجراء إصلاحات في مجلس الأمن الدولي من شأنها زيادة مقاعده الدائمة، وتخصيص مقعدين لأفريقيا.

وأضافت بيربوك أن الأوروبيين والأفارقة جيران لا جغرافيا فحسب بل ومن خلال قلوبهم أيضا.

وذكرت بيربوك أن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي يدعمان قيما مشتركة من أجل السلام والأمن والحرية وأن غزو روسيا لأوكرانيا يرقى لمستوى هجوم على هذه القيم.

وقد يتم تلقي حشدها التضامن الأفريقي ضد روسيا بشكل مختلط في القارة. يشار إلى أن عدة دول في أفريقيا تعتمد بشدة على الدعم الروسي وما زالت مترددة في النأي بنفسها عن موسكو.

وامتنعت إثيوبيا، التي تستضيف بيربوك اليوم، عن التصويت على قرار في الأمم المتحدة يدعو روسيا إلى الانسحاب من أوكرانيا، وفي وقد لاحق رفضت طرد روسيا من المجلس الأممي لحقوق الإنسان أو دعوة روسيا إلى سداد تعويضات لأوكرانيا.

وشددت وزيرة الخارجية الفرنسية أيضا على أهمية التعاون متعدد الجوانب وذكرت أن العدوان الروسي "يهدد المبادئ الرئيسية لميثاق الأمم المتحدة".

وأبرز موسى المساعدات الألمانية والفرنسية للاتحاد الأفريقي في مكافحة الإرهاب والعنف في الساحل وشدد على دعوات تمثيل أفريقيا في مجلس الأمن الدولي.

ووصف عدم وجود مقعد دائم لأفريقيا في المجلس بأنه "ظلم" في حين "70%" من عمل المجلس يتعلق بأفريقيا.