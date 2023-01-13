رئيس الوزراء العراقي: زيارتي إلى ألمانيا من أجل الإصلاح الاقتصادي

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن الحكومة العراقية تدعم إقامة شراكات بين الشركات الألمانية والعراقية في مختلف القطاعات.



وقال السوداني، في تصريحات للبعثة الإعلامية العراقية، المرافقة له في زيارته الحالية إلى ألمانيا "طرحنا على الشركات الألمانية مزايا الإستثمار في العراق ونحن ندعم الشراكة بين الشركات الألمانية والعراقية".



وأضاف "أن ألمانيا تدعم العملية السياسية نحن نعي جيدا دور ألمانيا الاقتصادي وأن الاقتصاد يمثل الأولوية في زيارتنا الخارجية".



وأكد أن "زيارتنا إلى ألمانيا ليست بروتوكولية بل هي من أجل الإصلاح الاقتصادي وتفعيل القطاعات الصناعية والزراعة واستثمار الغاز حيث توجد فرص واعدة للاستثمار أمام الشركات الألمانية في العراق".



وثمن رئيس الوزراء العراقي دعم الحكومة الألمانية للمكون الايزيدي في العراق، وأن الحكومة العراقية أصدرت مؤخرا قرارا تاريخيا بإعطاء حق تملك الارض للايزيديين في العراق.



كان شياع السوداني قد أكد خلال لقائه مع ممثلي الشركات الألمانية في مستهل زيارته إلى ألمانيا، أمس الخميس ، ثقة العراق بالشركات الألمانية لما تمتاز به من خبرة وكفاءة عاليتين وسمعة عالمية، مشيرا إلى أن هناك توجها للحكومة نحو المزيد من مشاركة هذه الشركات في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية في العراق.



ووجه السوداني الدعوة إلى" الشركات الألمانية للاستثمار في العراق بمختلف المجالات، لاسيما الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والغاز والبتروكيماويات"، ودعم خطة الحكومة العراقية في تطوير قطاع الطاقة والكهرباء.