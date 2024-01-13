هاني شنودة عن مسلسل حالة خاصة: المصابون بالتوحد من أذكى البشر

أعرب الموسيقار هاني شنودة، مؤلف الموسيقى التصويرية للعمل الدرامي «حالة خاصة» عن سعادته بردود فعل الجمهور حول المسلسل، قائلا: «الناس غمرتني بعطفها».

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الخلاصة» مع الإعلامية هبة جلال، المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، أن المسلسل يطرح رسالة للمشاهد مفادها بأن «الشخص المتوحد من الممكن أن يكون أذكى من جميع الناس».

وأشار إلى عجز العلم عن تفسير أسباب الحالة المرضية للتوحد، «معظم هذه الحالات هم أذكى من البشر العاديين، والأم قدمت تضحيات كثيرة حتى يكون ابنها شخصًا نافعاً في المجتمع»، مشددا على ضرورة تفادي «معاملته باعتباره مريضا عقليا».

وتابع: «أتمنى أكون أديت واجبي وأسعدتهم، لأن ربنا خلقنا علشان نسعد الفنانين، والفنانين يسعدوا الجمهور».

مسلسل حالة خاصة من أعمال Watch it، بطولة طه دسوقي، غادة عادل، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني، وتدور أحداث المسلسل حول شاب مصاب بالتوحد يعمل في مكتب محاماة.