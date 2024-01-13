عرضت فضائية «يورونيوز عربية»، مقطع فيديو يرصد خروج الآلاف في العاصمة الإندونيسية جاكارتا، اليوم السبت، في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين، وللمطالبة بوقف الحرب على غزة.

وانضم ما لا يقل عن 5000 شخص إلى المظاهرة أمام السفارة الأمريكية الخاضعة لحراسة مشددة في وسط مدينة جاكرتا، مطالبين بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وارتدى المتظاهرون، الذين نظمهم مجلس المنظمات الجماهيرية الإندونيسية، وهو منتدى إسلامي محافظ، اللونين الأسود والأبيض.

ولوحوا بالأعلام الإندونيسية والفلسطينية، وحملوا لافتات كتب عليها «قاطعوا إسرائيل» و«وقف إطلاق النار الآن».

ولطالما كانت إندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم من حيث عدد السكان، داعماً قوياً للفلسطينيين، ولا تقيم البلاد علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن القطاع يشهد مزيدا من المجازر والتدمير ومسح الأحياء السكنية، في اليوم الـ99 للعدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأضاف في تصريحات، نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح السبت، أن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 135 شهيد و312 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

ونوه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لافتًا إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وأعلن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفًا و317 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.