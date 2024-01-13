 ميران عبدالوارث: قررت أغير جلدي في رمضان المقبل بمسلسل المعلم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميران عبدالوارث: قررت أغير جلدي في رمضان المقبل بمسلسل المعلم

حسام جودة
نشر في: السبت 13 يناير 2024 - 9:45 ص | آخر تحديث: السبت 13 يناير 2024 - 9:45 ص
تعيش الفنانة الشابة ميران عبدالوارث، حالة نشاط فني، بمشاركتها في دراما شهر رمضان المقبل بمسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفي شعبان، كما تستكمل تصوير مشاهدها في مسلسل "وبينا ميعاد" الذي يتم عرضه هذه الأيام على قناة dmc.

وقالت ميران عبدالوارث، لـ"الشروق"، إنها تجسد دور فتاة شعبية تُدعى "بثينة"، في مسلسل "المعلم"، مردفة: "قررت أغير جلدي في رمضان المقبل، خاصة وأن هذا اللون من الأدوار لم أؤديه من قبل، لافتة إلى أن جميع المخرجين الذين تعاونت معهم من قبل يحصرونها في أدوار الرومانسية.

وكان الجزء الثاني من مسلسل "ريڤو" آخر أعمال الفنانة ميران عبدالوارث، بطولة كل من الفنان أمير عيد، وصدقي صخر، وركين سعد ، وأكرم عماد، ومحمد المولي، ومن إخراج يحيى إسماعيل.

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