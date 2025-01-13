 المفوضية الأوروبية تنفي التعتيم على الحالة الصحية لفون دير لاين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المفوضية الأوروبية تنفي التعتيم على الحالة الصحية لفون دير لاين

وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين
وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين
د ب أ
نشر في: الإثنين 13 يناير 2025 - 5:40 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يناير 2025 - 5:40 م

نفت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، أنها حاولت إخفاء الحالة الصحية لرئيستها ، أورسولا فون دير لاين ، بعد نقل رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى المستشفى بسبب إصابتها بالتهاب رئوي حاد.

يشار إلى أن فون دير لاين - 66 عاما، هي الشخصية السياسية الأكثر شهرة في التكتل.

وفي سبتمبر الماضي ، بدأت فترة ولايتها الثانية ومدتها خمس سنوات كرئيسة للمفوضية بالسفر إلى أوكرانيا ثم إلى أمريكا الجنوبية لحضور اجتماع تجاري كبير.

وفي 3 يناير الجاري ، قالت المفوضية إن فون دير لاين مصابة بـ "التهاب رئوي حاد" وأنه تم إلغاء مواعيدها للأسبوعين المقبلين.

وقالت إنه تم إلغاء الاجتماعات المدرجة على  جدول أعمالها في لشبونة وفي بولندا ، التي تولت للتو الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

ولم تكشف أية تفاصيل عن حالتها الصحية أو كيفية إصابتها بالمرض، بيد أن وكالة (د ب أ) ذكرت في وقت لاحق أنه تم إدخالها إلى المستشفى.

وأثار ذلك الأمر تساؤلات حول الشفافية المتبعة في الذراع التنفيذية ذات النفوذ بالاتحاد الأوروبي.


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