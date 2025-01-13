جونسون أند جونسون تبحث شراء إنترا سليولار ثيرابيز للأدوية الحيوية

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قالت مصادر مطلعة إن شركة الأدوية الأمريكية "جونسون أند جونسون" تجري محادثات للاستحواذ على شركة تكنولوجيا الأدوية الحيوية "إنترا سليولار ثيرابيز" التي تركز على علاج اضطرابات الجهاز العصبي المركزي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة خلال الأسبوع الحالي. ومع استمرار المحادثات فقد لا يتم التوصل إلى اتفاق، وقد تظهر عروض استحواذ أخرى خلال الفترة المقبلة.

وبلغت القيمة السوقية لشركة "إنترا سليولار ثيرابيز" في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضية حوالي 10 مليارات دولار، حيث جرى تداول سهمها بسعر 87ر94 دولارا بزيادة قدرها 31ر12 دولارا أي بنسبة 91ر14% خلال يوم واحد.