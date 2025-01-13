السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع أعمال طرح منتجات مشروعات الدواجن

اطمأن السكرتير العام المساعد لبني سويف اللواء سامي علام، على سير العمل ومستوى الإنتاج، وتحدث مع العاملين حول التحديات التي تواجههم والجهود المبذولة لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.

وتفقد عنابر الدواجن، وتابع أعمال طرح منتجات المشروعات من الطيور الحية "دجاج" بأسعار مخفضة، في ضوء توصيات اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وتمت متابعة انتظام وتواصل أعمال التحصين ونشاط المحطة في بيع البيض المائدة.

وأكد السكرتير العام المساعد، خلال جولته، تكليفات المحافظ بتضافر الجهود لتحسين كفاءة الإنتاج وزيادة الكميات المتوفرة من بيض المائدة؛ لضمان توفره للمواطنين بأسعار تنافسية تساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر.

وكشف عن توجيهات المحافظ باستمرار المتابعة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والإنتاجية ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني كأحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المحلي، وتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وتفقد السكرتير العام المساعد، اليوم الاثنين، مشروعات الدواجن بمنطقة شرق النيل؛ لمتابعة انتظام سير العمل في محطات المشروع والإطلاع على كميات وحجم الإنتاج وسبل تعزيزه، في حضور كل من المهندس هاني عبدالموجود مدير المشروعات، والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية.