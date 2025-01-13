مدير المنتخب: نريد احتراف المزيد من اللاعبين مثل إبراهيم عادل

أكد إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني المصري، رغبته في احتراف أكبر قدر ممكن من اللاعبين المصريين، مشيرًا إلى تألق الثنائي محمد صلاح، نجم ليفربول، وعمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

المنتخب الوطني يواجه إثيوبيا مرتين في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم خلال شهر مارس المقبل، حيث يحتل الفراعنة صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط وبفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو صاحبة المركز الثاني.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «للأسف عدد المحترفين المصريين في البطولات الأوروبية يقل ولا يزيد وحاليًا المتواجدين بقوة هما عمر مرموش ومحمد صلاح».

وأضاف: «يأتي بعدهما مصطفى محمد ولكنه غير مستقر ثم محمد عبد المنعم الذي يكافح وثم تريزيجيه وحمدي فتحي في الدوريات العربية ولا يوجد سواهم».

وأتم: «نريد خروج المزيد من اللاعبين للاحتراف مثل إبراهيم عادل ونحتاج لاستفاقة لاعبين مثل رمضان صبحي».