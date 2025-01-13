الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عدة مواقع تابعة لحزب الله جنوب لبنان

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش شن غارات على أهداف عسكرية تابعة لحزب الله وطرق تهريب الأسلحة على طول الحدود اللبنانية السورية، على حد قولها.



وأوضحت أن "الجيش قصف أهدافا تشمل منصة إطلاق صواريخ ومنشأة عسكرية وطرقا على طول الحدود السورية اللبنانية تستخدم لتهريب الأسلحة".



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة من سلاح الجو هاجمت ودمرت عدة أهداف تابعة لحزب الله".

وأضاف: "من بين الأهداف التي تعرضت للهجوم موقع لإطلاق الصواريخ وموقع عسكري وطرق عبور على الحدود السورية اللبنانية تستخدم لنقل الأسلحة".

وارتكب الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، ما لا يقل عن 17 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان، لترتفع حصيلة خروقاته إلى 472 على الأقل منذ بدء وقف إطلاق النار.

هذا وحذر "حزب الله" من "ذهاب الأمور إلى ما لا يريدها أحد" بعد ‏انتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.