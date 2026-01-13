ألمانيا تقدم 15 مليون يورو لمكافحة أزمة التغذية المهددة لملايين الأطفال باليمن

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الثلاثاء، منحة من الحكومة الألمانية بقيمة 15 مليون يورو لمكافحة أزمة التغذية التي تهدد بقاء ملايين الأطفال في اليمن.

وقالت المنظمة، في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه: "في وقت لا تزال فيه أزمة التغذية في اليمن تهدد بقاء ملايين الأطفال ونموهم وتطورهم، قدّمت حكومة ألمانيا، من خلال البنك الألماني للتنمية، مساهمة بقيمة 15 مليون يورو لليونيسف كمرحلة ثانية لدعم مبادرة تمتد لثلاث سنوات".

وأضاف البيان، أن هذه المبادرة الألمانية" تهدف إلى الوقاية من سوء التغذية وتحسين النتائج التغذوية للأطفال والنساء والمراهقين الأكثر ضعفاً في اليمن".

وأشار البيان، إلى أنه "من خلال هذا المشروع المسمى "تعزيز إجراءات التغذية الوقائية للإسهام في الحد من سوء التغذية في اليمن"، ستركز اليونيسف على ضمان حصول الأطفال دون سن الخامسة، والنساء الحوامل والمرضعات، والفتيات المراهقات على أنظمة غذائية جيدة الجودة، وخدمات تغذية أساسية، والمعارف والسلوكيات الصحية اللازمة لعيش حياة صحية".

وأفاد البيان الأممي، بأن "المشروع سينفذ في 21 مديرية في أربع محافظات هي عدن ولحج ومأرب وتعز(واقعة تحت سيطرة الحكومة) وسيوفّر حزمة متكاملة من التدخلات، تشمل تقديم مساعدات نقدية للتغذية ضمن نهج «النقد مقابل الخدمات» (كاش بلس) لصالح ألفي أسرة، وتوزيع مستلزمات تغذية أساسية ولوازم تنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب توسيع برامج تغذية المراهقين في 303 من المدارس ثانوية".

ولتعزيز الخدمات في الخطوط الصحية الأمامية، سيدعم المشروع أعمال الصيانة والتأهيل البسيط لـ 61 مرفقاً صحياً، بما يضمن تحسين الجاهزية وجودة خدمات تغذية الأمهات والمواليد والأطفال، حسب البيان.

ولفت البيان، إلى أنه سيتم في هذا المشروع تدريب أكثر من 3200 من الكوادر الصحية المجتمعية و780 من العاملين الصحيين على تغذية الأمهات والأطفال، بما يعزز الوقاية المجتمعية والتدخل المبكر.

ونقل البيان، عن بيتر هوكينز، الممثل المقيم لليونيسف في اليمن قوله: "تعكس هذه المساهمة السخية من حكومة ألمانيا التزاماً قوياً بحماية الأطفال والنساء في اليمن قبل أن يتفاقم سوء التغذية".

وأضاف أنه "فمن خلال الاستثمار في التغذية الوقائية، والمساعدات النقدية، وتعزيز الخدمات الصحية، يمكننا الحد من الآثار طويلة الأمد لسوء التغذية ومنح الأطفال بداية أكثر صحة في الحياة".

وحسب البيان، فإنه من المتوقع أن يصل المشروع إلى مليون و 349 ألفا و 479 مستفيداً مباشراً، من بينهم 615 ألفا و 905 أطفال دون سن الخامسة، 287 و 203 من النساء الحوامل والمرضعات، و442 ألفا و565 فتاة مراهقة، و3806 من العاملين الصحيين والمجتمعيين.

وأوضح البيان، أن اليونيسف ستنفذ هذا المشروع بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان والسلطات المحلية، وشركاء القطاع الصحي، والمجتمعات المحلية، بما يضمن مواءمته مع الأولويات الوطنية للتغذية وتركيزاً قوياً على الاستدامة وبناء القدرة على الصمود.

يشار إلى أن اليمن يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، جراء الحرب الأهلية بين القوات الحكومية والحوثيين المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات.