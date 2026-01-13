طلبت نيابة محرم بك في الإسكندرية تقرير الأدلة الجنائية حول معاينة آثار الحريق؛ الذي اندلع داخل أحد مدرجات معهد الخدمة الاجتماعية بمنطقة محرم بك، دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية بين الطلاب أو العاملين.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، ومدها بأقوال شهود العيان من الطلاب والعاملين بالمعهد وإدارته، وبيان مدى استخدام إجراءات السلامة من عدمه.

كانت مديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارا من قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة حول بلاغ بنشوب حريق في أحد مباني المعهد، الكائن في نطاق حي وسط.

وبانتقال الشرطة، ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق داخل أحد المدرجات وتصاعد ألسنة اللهب، دون امتداد النيران إلى باقي طوابق المبنى.

ووفقا لمصدر أمني اليوم الثلاثاء، فقد سيطرت سيارات الإطفاء التابعة لقوات الحماية المدنية على الحريق بإخماد النيران وتبريد آثارها، فيما جرى ندب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتحديد بدايته ونهايته، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

من جهتها، أعلنت إدارة معهد الخدمة الاجتماعية في محافظة الإسكندرية، عبر بيان لها، إلغاء امتحانات الفترة الأولى بسبب الحريق المحدود، وذلك حرصا على سلامة الطلاب والعاملين، على أن تُقام امتحانات الفترة الثانية في موعدها دون تأخير، في إشارة إلى أن المبنى آمن ولا توجد أي مخاطر تعوق سير العملية الامتحانية.