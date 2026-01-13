إسبانيا تضبط كمية غير مسبوقة من الكوكايين في المحيط الأطلسي

قالت السلطات الإسبانية اليوم الاثنين إن القوات الخاصة الإسبانية ضبطت نحو 10 أطنان من الكوكايين على متن سفينة شحن قادمة من البرازيل في المحيط الأطلسي.

وقالت السلطات إن هذه هي أكبر كمية كوكايين يتم ضبطها في أعالي البحار في تاريخ الشرطة الوطنية الإسبانية. وتم اعتراض السفينة والصعود إليها على بعد 290 ميلا بحريا (نحو 540 كيلومترا) غرب جزر الكناري.

وقال البيان إنه تم اعتقال جميع أفراد الطاقم وعددهم 13 فردا، وأفادت تقارير أنهم ينحدرون من الهند وصربيا. كما تمت مصادرة سلاح ناري.

وتردد أنه تم إخفاء الكوكايين في شحنة ملح. وأضاف البيان، إن الضربة التاريخية التي تلقتها مافيا الكوكايين في أمريكا الجنوبية حدثت الأسبوع الماضي.

وتلقت القوات الإسبانية المساعدة في تحقيقاتها من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية ومركز التحليل والعمليات البحرية – مكافحة المخدرات، والذي تنتمي إليه ألمانيا ودول أوروبية أخرى، والسلطات في فرنسا وبريطانيا والبرتغال.