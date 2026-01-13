 القضاء الإيراني يصدر أول لائحة اتهام بحق المتظاهرين المحتجزين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر القضاء الإيراني أول لائحة اتهام بحق عدد من المتظاهرين المحتجزين، حسبما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار الاحتجاجات.

وذكرت وكالة تسنيم أن مكتب الادعاء في طهران وجه تهما ضد عدد من الأفراد المحتجزين.

وجاء في تقرير الوكالة أنه سيتم التعامل مع قضايا " المشاغبين" الخطيرة بشكل خاص على أنها أولوية وبصورة منفصلة.

وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية قد طالب أمس الاثنين بالقصاص لأفراد قوات الأمن والشرطة الذين قتلوا في الاحتجاجات. وقال غلام حسين محسني إجئي إنه يجب منح أولوية المحاكمة للذين قاموا بمهاجمة الشرطة أو استهدفوا منشآت أمنية أو بنية تحتية.