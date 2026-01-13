سياسي ألماني بارز يطالب بإعادة تنظيم الولايات الألمانية

دعا رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، إلى إعادة تنظيم الولايات الألمانية، معتبرا أنه لا يجوز أن تصبح بعض الولايات غير قادرة على الاستمرار وتعتمد ماليا على بافاريا أو غيرها من الولايات، حسبما ذكرت مصادر من الاجتماع الشتوي للحزب المنعقد في دير "بانتس"، نقلا عن زودر، الذي يترأس أيضا حكومة ولاية بافاريا.

ولم يوضح زودر الشكل الذي يتصوره لإعادة التنظيم أو الولايات التي يقترح دمجها، لكنه كان قد لمح في السابق، خلال فعالية "الأربعاء السياسي" عام 2024، إلى إمكانية الاستغناء عن ولايات مثل بريمن وزارلاند.

وتبقى العقبات أمام إعادة هيكلة الولايات كبيرة، إذ يتطلب الأمر صدور قانون اتحادي ثم موافقة المواطنين في الولايات المعنية عبر استفتاء شعبي. وفي عام 1996 فشلت محاولة دمج ولايتي برلين وبراندنبورج لهذا السبب.