سلوفاكيا تسعى لتخفيف قيود السفر الألمانية

ناقش وزير الخارجية السلوفاكي إيفان كورتشوك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مسألة التخفيف من آثار قيود السفر التي فرضتها ألمانيا أمس الجمعة على سائقي الشاحنات السلوفاكيين إلى ألمانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا اليوم السبت على موقعها بشبكة الإنترنت أن الحديث دار حول شرط تقديم ما يثبت إجراء اختبار كورونا لا يتخطى زمن إجرائه 48 ساعة عند وجود الشخص على الحدود المشتركة من أجل السماح له بدخول ألمانيا.

وقالت الوزارة إن كورتشوك قال لنظيره الألماني: "سيسبب هذا الإجراء مشاكل كبيرة، وبالكاد يمكننا توفير سائقي شاحنات بهذه الشروط من الناحية العملية"، مبينا أن سلوفاكيا قدمت مذكرة دبلوماسية إلى برلين بهذا الشأن.

صنفت الحكومة الاتحادية في برلين أمس الجمعة سلوفاكيا العضو في الاتحاد الأوروبي وكذلك جمهورية التشيك وإقليم تيرول النمساوي كمناطق تحور فيروسية خطيرة.

ولم يعد يسمح بدخول القادمين من سلوفاكيا إلى الأراضي الألمانية إلا في حالات استثنائية قليلة.

ويعتبر سائقو الشاحنات من هذه الاستثناءات، بشرط استيفاء شروط الفحص أو الدخول في الحجر الصحي.

تخشى سلوفاكيا أن تحذو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى حذو ألمانيا.

وحذر كورتشوك من هذه الإجراءات قائلا: "اقتصاداتنا مرتبطة معا ارتباطا وثيقا (...)، لذلك أطالب بتجنب الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى إجراءات متبادلة داخل الاتحاد الأوروبي وتؤدي من ثم إلى اضطرابات في السوق الداخلية."