 ترامب يدخل التاريخ كأول رئيس ينجو من محاكمتين بعد تبرئته مجددا - بوابة الشروق
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ترامب يدخل التاريخ كأول رئيس ينجو من محاكمتين بعد تبرئته مجددا

هديل هلال
نشر في: السبت 13 فبراير 2021 - 11:12 م | آخر تحديث: السبت 13 فبراير 2021 - 11:16 م

دخل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التاريخ كأول رئيس ينجو من محاكمتين بعد تبرئته مجددًا، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «DW عربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم السبت، لصالح تبرئة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد فشل الديمقراطيين في الحصول على أصوات كافية لإدانته.

واستأنف مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم السبت، إجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد شهر على توجيه إليه تهمة «التحريض على التمرد».
ووُجِهت تهمة «التحريض على التمرد» إلى ترامب عقب اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس المعروف بـ«الكابيتول» في واشنطن الموافق 6 يناير الماضي.

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