كانت الآراء الداعية إلى التحالف بين الصين وروسيا في الأوساط الأكاديمية الصينية والروسية ليست سائدة؛ حيث تلتزم حكومتا البلدين دائمًا بسياسة الشراكة الاستراتيجية بدلاً من التحالف الذي لا يوجد على أجندة الحوار الصيني الروسي.

ومع ذلك في الاجتماع العام لنادي فالداي، الذي عُقد في أكتوبر 2020، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يستبعد احتمال التحالف الصيني الروسي، رغم أنه غير ضروري في الوقت الحالي، وقد تلقت استجابة إيجابية، وإن كانت ضمنية من وزير الخارجية الصيني وانغ يي، قائلا إنه لا يوجد مجال محظور للتعاون الاستراتيجي الثنائي، بدلا من تكرار الخطاب المعتاد بعدم الانحياز، هذا تغيير دقيق في البيانات الرسمية للبلدين، وبالتالي جعل قضية التحالف الصيني الروسي ذات صلة، وفقا لموقع "مودرن دبلوماسي".

• تاريخ للتحالف الصيني الروسي

أقامت الصين تحالفات مع روسيا أكثر من أي دولة أخرى؛ حيث شكلا تحالفات 3 مرات على التوالي خلال عهد أسرة تشينغ، وجمهورية الصين، وجمهورية الصين الشعبية.

• المعاهدة السرية

في يونيو 1896، وقعت الصين وروسيا على معاهدة "لي-لوبانوف" في موسكو، والمعروفة أيضًا باسم "المعاهدة السرية الصينية الروسية"، وكان هذا أول تحالف رسمي في تاريخ العلاقات الصينية الروسية، واقترحت روسيا المعاهدة دفاعًا ضد اليابان لمدة 15 عامًا.

بالنسبة لروسيا، كان الغرض الرئيسي من المعاهدة هو شق طريق في شمال شرق الصين لاكتساب ميزة تنافسية ضد اليابان في الصين والشرق الأقصى، بعد الهزيمة الصينية في الحرب الصينية اليابانية الأولى عام 1894، تعرضت الصين للتنمر للتنازل عن شبه جزيرة لياونينغ وتايوان وجزر بينغو (بيسكادوريس) لليابان، بالإضافة إلى دفع مبالغ ضخمة كتعويضات في عام 1895، اتحدت روسيا مع فرنسا وألمانيا لإجبار اليابان على إعادة شبه جزيرة لياودونغ إلى الصين، والتي تم التنازل عنها لليابان عبر معاهدة شيمونوسيكي.

كان هذا التحالف مجرد وهم في عام 1898؛ حيث أجبرت روسيا حكومة كينغ على استئجار بورت آرثر، في عام 1900 في أعقاب تمرد الملاكمين، أرسلت روسيا جنودًا لاحتلال كل منشوريا (شمال شرق الصين) وحتى شاركت في الهجوم على بكين، انتهى التحالف الصيني الروسي.

وفقًا للمعاهدة السرية الصينية الروسية، حصلت روسيا على حقوق إنشاء خط سكك حديد شرق الصين، وهو خط سكة حديد يمر شمال شرق الصين إلى فلاديفوستوك الروسية.

كان من المفترض أن بناء سكة حديد شرق الصين سيسمح لروسيا بإرسال جنود ومساعدات مادية إلى الصين عند الضرورة، ومع ذلك بمجرد اكتمال خط السكة الحديد، كانت مصدر نزاع بين البلدين حول ملكية وحقوق سكة حديد الصين الشرقية؛ مما أدى في النهاية إلى الصراع الصيني السوفيتي عام 1929، وهو أكبر نزاع مسلح بين البلدين في كل التاريخ.

• معاهدة الصداقة والتحالف

في 14 أغسطس 1945، وقعت الحكومة القومية الصينية والاتحاد السوفيتي معاهدة الصداقة والتحالف الصينية السوفيتية في موسكو، كان هذا ثاني تحالف رسمي بين البلدين، مستندا إلى الحرب المتبادلة ضد اليابان، لكن في اليوم التالي بعد توقيع المعاهدة، أعلنت اليابان استسلامها.

على الرغم من أن هذه المعاهدة كانت تسمى معاهدة صداقة وتحالف، إلا أن الاتحاد السوفيتي وقع المعاهدة من أجل ضمان استقلال منغوليا عن الصين، بالإضافة إلى اكتسابها مرة أخرى حقوقًا خاصة في منشوريا، وكان هدف الحكومة الصينية في ذلك الوقت هو منع الاتحاد السوفيتي من البقاء في منشوريا بمجرد هزيمة جيش كوانتونغ الياباني، علاوة على ذلك، كانت تأمل في أن يدعم الاتحاد السوفيتي الحزب القومي في حربه ضد الحزب الشيوعي الصيني.

• التحالف الصيني الروسي الثالث

في فبراير من عام 1950، وقع الاتحاد السوفيتي والصين على معاهدة الصداقة والتحالف والمساعدة المتبادلة بين الصين والاتحاد السوفيتي، كان هذا ثالث تحالف رسمي بين الصين وروسيا، وكان من المقرر أن تمتد المعاهدة لمدة 30 عامًا، ووفقًا للمعاهدة لن يدخل أي من البلدين في تحالف ضد الآخر، ولن يشارك في أي أنشطة ضد الدولة الأخرى، وإذا تعرضت أي منهما للهجوم من قبل اليابان، فإن الطرف الآخر سيزود المساعدات العسكرية وغيرها.

كان هذا التحالف مختلفًا بشكل كبير عن التحالفات الصينية الروسية السابقة، لقد كان تحالفًا شاملا تطرق إلى المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية والدبلوماسية والأيديولوجية، وحقق فوائدا هائلة للصين.

وعلى الرغم من أن هذا التحالف استمر لفترة أطول من السابق، إلا أنه لا يزال غير قادر على تنفيذه من البداية إلى النهاية، مع بلوغ التحالف العشر سنوات، بدأت تظهر تصدعات في العلاقة، وفي أوائل الستينيات تمزقت العلاقة بين البلدين علنًا، وبحلول نهاية الستينيات أصبحت الصين والاتحاد السوفيتي عدوين.

في عام 1969، اندلع التوتر بين الصين والاتحاد السوفيتي إلى صراع عسكري في عدد من الجزر، واندلاع حرب واسعة النطاق على كلا البلدين، ودخل البلدان فترة طويلة الأمد من العزلة المتبادلة، وفي عام 1980، عندما تم الوصول إلى مدة التحالف لم يتم تمديدها.

على الرغم من اختلاف الزمان والسياق، إلا أن التحالفات الثلاثة تشترك في بعض أوجه التشابه من حيث مصيرها، كانت الثلاثة جميعًا قصيرة العمر، حيث استمرت الأطول لمدة 10 سنوات فقط والأقصر تنتهي بمجرد بدايتها.

بدأت التحالفات الثلاثة بآمال كثيرة، وانتهت بشروط سيئة قبل نفادها، ولم يكن سبب تفكك هذه التحالفات اختفاء التهديدات الخارجية، لكن بسبب مشاكل العلاقات الثنائية.

• مزايا التحالف وعيوبه

في ظل شرط إصرار الحكومة الصينية على سياسة عدم التحالف، يكون اقتراح التحالف هامشيًا في الدائرة الأكاديمية الصينية، ومع ذلك لا يزال لها بعض التأثير.

ووفقًا لوجهات نظر نظرية التحالف، فإن التحالف بين الصين وروسيا يصب في مصلحة البلدين.

الصين وروسيا يمكن أن تنضم إلى المعسكر الغربي. لم تستطع الولايات المتحدة قبول أي منهما كحليف؛ مما أغلق الطريق أمام الصين وروسيا لدخول التحالف الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة في الوقت نفسه، مع تدهور العلاقات الصينية الأمريكية والروسية الأمريكية، فإن الصين وروسيا، تواجها ضغوطًا استراتيجية وتهديدات أمنية متزايدة الخطورة.

في هذا السياق، أصبح الطلب على التحالف أكثر أهمية بالنسبة للصين وروسيا، لأنهما بحاجة إلى تشكيل تحالف مع دول ذات مصالح استراتيجية متشابهة.

• التحالف سيعمق السياسة الدولية بين البلدتين

نظرًا لأن القوة العسكرية للصين لا تتجاوز القوة العسكرية لروسيا، فلن يكون التحالف الصيني الروسي تحالفًا من شركاء غير متكافئين، ولن يتم قمع أي من الجانبين. ومع ذلك، من الناحية الموضوعية، فإن ميزان القوى الشامل سيميل نحو الصين.

ويعتقد دعاة التحالف أن الصين يجب أن تتخلى عن سياسة عدم الانحياز؛ لأنها ليست سياسة ثابتة للصين طوال الوقت، كما أنها ليست سياسة تتبناها معظم دول العالم.

سيؤثر التحالف بعمق على السياسة الدولية وعلاقات القوى العظمى، كما أنه سيحفز تشكيل معسكرين ويعزز تطوير السياسة الدولية نحو نظامين.

• الدعم العكسري.. أبرز المخاوف حول التحالف الصيني الروسي

وفقًا لنظرية التحالف هناك نوعان من المخاوف الرئيسية بشأنه: الأول هو الخوف من أن يتخلى عنه الحلفاء عندما يكونون في حالة أزمة، والآخر هو الخوف من الانجرار من قبل الحلفاء إلى حرب غير مرغوب فيها.

كما أن التحالف يتطلب من البلدين تشكيل جبهة موحدة في الأمن العسكري ودعم كل منهما للآخر في حالة تعرض أحد الطرفين لهجوم. ومن التسرع المراهنة على افتراض أن الطرف الآخر لن يخوض حربًا، أو أن حربًا صغيرة لن تتطلب دعم الجانب الآخر.

هذا لا يعني فقط عدم الاستعداد لأداء معاهدة التحالف عند الحاجة، ولكن أيضًا المخاطرة بالتقصير في المعاهدة، وسيطالب أحد الأطراف في الحرب، بدعم الجانب الآخر.

بدون مثل هذا الاستعداد السياسي، سيكون تأسيس التحالف الصيني الروسي هشًا وغير موثوق به، وسيقضي على الثقة المتبادلة بين الصين وروسيا التي تراكمت على مدى عقود.

• نموذج الشراكة الاستراتيجية المرنة لا يزال المفضل

من أجل الدخول في تحالف، فإن العامل الحاسم هو ما إذا كانت الصين وروسيا ستغيران سياستهما الحالية وتغيران العلاقات الثنائية لتلائم التحالف، والانتقال من سياسة عدم المحاذاة إلى المحاذاة ليس سهلا، ويتطلب مثل هذا التغيير دراسة متأنية للعديد من العوامل وموازنة دقيقة للإيجابيات والسلبيات.

وحتى الآن، لا يوجد مؤشر على أن الصين تستعد للتحالف مع روسيا، ومن جانب روسيا، على الرغم من أن الرئيس بوتين قد خفف نظريًا من موقفه بشأن هذه القضية، إلا أنه لا يكفي إثبات أنها أصبحت سياسة روسيا، وليس من الواضح ما إذا كانت روسيا تريد الانحياز إلى الصين.

في الأوساط الأكاديمية الروسية، يشعر الكثير بالقلق من أن التحالف مع الصين سيجعل روسيا "شريكًا صغيرًا" للصين، ويخشون من احتمال انجرار روسيا إلى مواجهة محتملة بين الصين والولايات المتحدة.

لذا، لا تزال الشراكة الاستراتيجية هي الشكل الأمثل للصين وروسيا، لأنه يتماشى أكثر مع منطق تطوير العلاقات الصينية الروسية، وهو الأقرب إلى مستواها وأكثر ملاءمة للبيئة السياسية المحلية لكلا البلدين.

كما أن الشراكة هي الأكثر شمولية ويمكنها استيعاب المشاكل والتناقضات في العلاقات الثنائية؛ إذ يتمتع نموذج الشراكة الاستراتيجية بمرونة بقاء أقوى من التحالف ويمكن تطبيقه على بيئات محلية ودولية مختلفة ليتم الحفاظ عليها على مدى فترة طويلة، في المقابل ليس من السهل على الصين وروسيا الحفاظ على التحالف لفترة طويلة.

العلاقات الصينية الروسية لها ماض معقد للغاية، ولضمان التراكم المستمر للثقة المتبادلة وعدم مقاطعة هذه العملية مرة أخرى، يمكننا ضمان الاستقرار طويل الأمد للعلاقات الصينية الروسية، ولذا فإن نموذج الشراكة الاستراتيجية هو الأنسب لهذا الهدف.

• هل تؤدي الشراكة لتدهور العلاقات بين الصين وروسيا وأمريكا؟

على الرغم من أن الشراكة الاستراتيجية لها العديد من المزايا، فإن السؤال هل هذه الشراكة قد تصبح ذات صلة بتدهور العلاقات الصينية الأمريكية والروسية الأمريكية. في حالة تدهور الوضع الأمني، هل يجب على الصين وروسيا السعي إلى تحالف؟

بالنسبة لروسيا وللصين خاصة، قد يعني التحالف كسر مبدأ عدم الانحياز الراسخ منذ فترة طويلة. بالمعنى المجرد، فإن عدم المحاذاة لها معنى القيمة.

أحد أغراض سياسة عدم الانحياز هو عدم الانخراط في المواجهة. ومع ذلك، فإن التحالف لا يتعلق دائمًا بالمواجهة، وقد يكون الدفاع عن النفس هو الهدف أيضًا. وهذا يعني أن المحاذاة أو عدم الانحياز ليس صوابًا أو خطأً، ولكنه يعتمد على مواقف وأغراض معينة.

ونظرًا لأن العلاقات الدولية بعيدة كل البعد عن حالتها المثالية، فإن طبيعتها الوسيطة في السياسة الدولية أمر لا مفر منه، لذا فهي خيار سياسي للبلدان، وليس عقيدة ثابتة.

على الرغم من أن الصين وروسيا لديهما فرصة لتشكيل تحالف، من منظور التأثيرات المحتملة، فقد لا يكون هذا هو الخيار الأفضل للعلاقات الصينية الروسية.

تشعر الولايات المتحدة بالقلق من احتمال قيام تحالف بين الصين وروسيا، والآن منذ ظهور مثل هذه الشراكة، أصبح القلق حقيقة واقعة وبالتالي اختفى.

في سياق العلاقات الحالية بين الصين وروسيا والولايات المتحدة، بمجرد تحالف الصين وروسيا، فهذا يعني أن الولايات المتحدة هي عدو مفتوح. على الرغم من أن تهديد الولايات المتحدة يمكن تخفيفه من خلال التحالف، فإن حقيقة أن قوة عظمى تصبح عدوًا بحد ذاتها تشكل ضغطًا استراتيجيًا هائلاً.

لا شك أن كل من الصين وروسيا ترغبان في إقامة علاقات تعاون مع الولايات المتحدة، لكن الأمر يعتمد أيضًا على نوايا الولايات المتحدة، وبدون تفاعل إيجابي متبادل، من المستحيل تعزيز علاقات التعاون. والآن الكرة في جانب الولايات المتحدة بالتأكيد تعتقد الولايات المتحدة أنها في الاتجاه الآخر.

لذا يجب على الصين وروسيا الحفاظ على شراكة استراتيجية، والاستفادة الكاملة من الإمكانات التي تتضمنها، وترك الباب مفتوحًا للتحالف، ولا ينبغي على البلدين وضع قيود على خياراتهما الاستراتيجية، وفي ظل استمرار تدهور الوضع الدولي، من المرجح أن تزداد التهديدات الأمنية العسكرية والاستراتيجية للصين وروسيا، وفي مرحلة حرجة معينة، قد يصبح التحالف حاجة عملية للصين وروسيا.

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