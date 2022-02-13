أركان الجيش الفرنسي: مقتل 40 إرهابيًا في بوركينا فاسو

كشفت هيئة أركان الجيش الفرنسي، السبت، عن تفاصيل مقتل 40 إرهابيًا في بوركينا فاسو، لافتًة إلى أنهم كانوا متورطين في هجمات شمال بنين.

وأضاف بيان الهيئة الفرنسية، أن 3 هجمات بقنابل يدوية الصنع أوقعت 12 جريحا في صفوف الفرق المكلّفة أمن المحمية الطبيعية «دوبلفي».

واستكمل البيان، أن القوات استخدمت قوة برخان «قدراتها الاستطلاعية الجوية لتحديد موقع هذه الجماعة المسلّحة» المسؤولة عن الهجمات، ومن ثم شنّت القوة الخميس ضربات جوية أوقعت 40 قتيلا في صفوف المتطرفين.

وكانت الهجمات التي وقعت شمالي بنين، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص بينهم عسكري فرنسي سابق.