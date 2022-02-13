محافظ المنوفية: تطعيم أكثر من 300 ألف مواطن ضد كورونا حتى الآن

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأحد أنه تم تطعيم 324 ألفا و863 مواطنا منذ انطلاق فعاليات حملة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا تحت شعار (لا انتظار – لا زحام) التي تم إطلاقها يوم 8 فبراير الجاري، وتستمر حتى الخميس الموافق 24 فبراير الجاري، وتستهدف جميع الفئات والأعمار بدءًا من 12 عاما، وكبار السن وذوي الهمم وغير القادرين.

وأشار إلى تذليل العقبات كافة، وتقديم أوجه الدعم اللازم من كل الأجهزة التنفيذية لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها.

وناشد محافظ المنوفية أهالي وأبناء المحافظة بسرعة التوجه للمراكز الطبية وفرق تلقي اللقاح المنتشرة بأرجاء المحافظة للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأفاد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن حصيلة الخمسة أيام، تضمنت تطعيم 284 ألفا و767 مواطنا جرعة أولى، 34 ألفا و510 مواطنين (جرعة ثانية)، 5 آلاف و586 مواطنا (جرعة ثالثة) بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال انتشار 1700 فرقة ثابتة ومتحركة (من منزل لمنزل ومن شقة لشقة) تستهدف الوصول لمختلف الفئات والأعمار دون اشتراط التسجيل المسبق على المنظومة الإلكترونية لوزارة الصحة لضمان تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول لأعلى نسبة مستهدفة بنطاق المحافظة.