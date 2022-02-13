هوشيار زيباري: قرار استبعادي من الترشح لرئاسة الجمهورية العراقية مسيس

أعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، اليوم الأحد، احترامه لقرار القضاء باستبعاده من الترشيح لرئاسة الجمهورية العراقية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء العراقية «واع»، قال زيباري في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: «اليوم يعد يوما حزينا للعراق الذي جاهدنا من أجله ليكون دولة العدالة، وتفاجئنا بقرار المحكمة الاتحادية من حقنا بالترشيح لرئاسة الجمهورية».

وأضاف: «نحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن عراقي القول إن هناك ظلمًا، القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت نصب أعيننا ونحن لسنا غرباء عن العملية السياسية».

وتابع: «عند ترشيحنا إلى رئاسة الجمهورية استوفينا كافة الشروط ولدينا كتب رسمية من الهيئات التي وافقت على ترشيحنا، والنواب المقدمين للطعون هم أربعة ثلاث منهم خصوم من الاتحاد الوطني».

واختتم: «أغلقنا جميع الاتهامات لدينا خدمة كبيرة للبلد وخدمناه بكل إخلاص وحسن السلوك، قرار المحكمة الاتحادية مسيس ومن حقي كمواطن الترشح».

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية، قد قررت في وقت سابق من اليوم، الحكم بعدم ترشيح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم الأحد، إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم، جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية»، مضيفًا أنها «قررت الحكم بعدم ترشيح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية».