الوادي الجديد تستقبل وزير الشباب وعدد من المحافظين في ختام مهرجان جامعات الجنوب

استقبلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور عمرو كباش رئيس جامعة سفنكس، يرافقهم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ ، للمشاركة في ختام فعاليات مهرجان ألعاب جامعات الجنوب الذي تستضيفه الوادي الجديد الحالي بمشاركة 11 جامعة مصرية، بجانب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجمع المصالح الحكومية المميكن الذي يعد أول مجمع على مستوى الجمهورية، والجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة.

كما بجانب بتفقد حديقة 30 يونيو وزراعة نخلة بالحديقة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 2.5 مليون نخلة.