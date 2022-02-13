رئيس وزراء اليمن: تحكم إيران بمليشيا الحوثي هو العائق الأساسي أمام السلام

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن التدخل الإيراني وتحكمه بالقرار داخل مليشيا الحوثي الانقلابية هو العائق الأساسي أمام السلام، ويفسر مستوى التصعيد الذي شهدته اليمن خلال العامين الماضيين.

وشدد رئيس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، خلال استقباله اليوم الأحد، وفد مؤسسة "مارتي أهتيساري" للسلام الفنلندية الذي يزور عدن حاليا، على أهمية إدراك المجتمع الدولي لهذا الدور والضغط على النظام الإيراني للكف عن التدخل في شؤون اليمن، وأنشطتها المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة الدولية.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي ومن ورائها إيران رفضت الاستجابة لكل مبادرات السلام، ورفضت حتى استقبال المبعوث الأممي في صنعاء، واستمرت في ممارساتها الإرهابية وأعمالها الإجرامية التي تستهدف المدنيين والنازحين، والأعيان المدنية في الإمارات والسعودية.

وأوضح أن المسار الوحيد التي سيجبر مليشيا الحوثي على العودة إلى السلام هو الانتصارات العسكرية في الميدان والضغوطات الدولية الحقيقية.

وأطلع رئيس الوزراء اليمني، الوفد الدولي على مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وما تبذله الحكومة اليمنية من جهود للتعامل معها بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية الراهنة، بما في ذلك تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وبناء مؤسسات الدولة.

من جهته، استعرض وفد مؤسسة مارتي اهتيساري، نشاط المؤسسة في العمل على الحد من النزاعات وحلها من خلال الحوار والوساطة، موضحين أن المؤسسة تعمل وتتواجد في أكثر من 20 دولة، بينها اليمن، مشيرين إلى أنشطتها المستقبلية في اليمن لتطوير حلول مبتكرة لمعالجة القضايا التي تقع في قلب الصراع السياسي والتي تمنع عمليات السلام.