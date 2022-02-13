الأهلي يبتعد بالصدارة بفوزه على طلائع الجيش في دوري الطائرة

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فاز فريق الطائرة بالنادي الأهلي، على نظيره طلائع الجيش، بنتيجة (3-0)، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالمرحلة الثانية من الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 22، 25 - 19، 25 - 23"، لصالح الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي.

وأقيم اللقاء مساء السبت، على صالة جهاز الرياضة العسكري بمنشية البكري.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المارد الأحمر للنقطة 21 يحتل بها صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد الفريق العسكري عند النقطة 16 يحتل بها وصافة الترتيب في المجموعة.

ومن المقرر، أن يلتقي الشياطين الحمر في الجولة المقبلة مع مصر للبترول، فيما يلعب طلائع الجيش مع نظيره بتروجيت.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3 - 0 في اللقاء الذي أقيم على صالة المقاولون العرب بالجبل الأخضر.