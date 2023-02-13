السجن المشدد 15 عاما لتاجر مواشي تعدى على قوة أمنية في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 15 عاما لتاجر مواشي تعدى على قوة أمنية بإطلاق النيران أثناء ضبطه لحيازته أسلحة نارية، ومواد مخدرة في قرية جمجرة مركز بنها.



وعقدت المحكمة برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمى، ووكيل النيابة عبد الله مصطفى شاهين، وأمانة سر محمد على الخضرى، ولطيف عبدالجواد.



وتضمن أمر الإحالة فى القضية لقضية رقم 1383 لسنة 2022 مركز بنها، والمقيدة برقم 2686 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أنه في يوم 30 / 8/ 2022، قام "محمود ع. م. ع 37 سنة تاجر مواشي ومقيم جمجرة الجديدة – مركز بنها، استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم معاون مباحث مركز شرطة بنها، ورئيس مباحث مركز شرطة بنها، ورئيس مباحث فرقة شمال بنها، والقوة المرافقة لهم لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطهم والجريمة متلبساً بها، وذلك بأن أطلق عدة أعيرة نارية من السلاح الناري محل الاتهام التالي، ولم يبلغ بذلك مقصده بأن تمكن من ضبطه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



كما أحرز جوهرا مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما اتجر بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخنا (بندقية آلية)، واتجر بغير ترخيص في ذخائر (عدد 7 طلقات) الأسلحة النارية المششخنة.