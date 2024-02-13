طارق الشناوي: أي مقارنة بين نجوم فيلم أنف وثلاث عيون القديم والجديد ظالمة

انتقد طارق الشناوي الناقد الفني، إعادة تقديم فيلم أنف وثلاث عيون المعروض في دور السينما والذي قام ببطولته ظافر العابدين وصبا مبارك.

وقال الشناوي في لقاء مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية اي تي سي، إن رواية أنف وثلاث عيون للكاتب إحسان عبد القدوس، لا يمكن بالمنطق أن تُقدم في الزمن الراهن، لأنها ستصطدم بمليون مشكلة، وأن الفيلم بنسخته الجديدة صنع بمفهوم رقابي.

وأوضح الشناوي أنه بالرغم من أن مجتمع الستينات كان يرحب بالحريات، لكن الآن تغير وأصبح أكثر تشددا، ولذلك تعرض الفيلم لأسوأ أنواع الرقابة، وهي الرقيب الذي بداخل الكاتب المبدع.

وأشار الناقد الفني إلى أن في ذهن كاتب الفيلم خجل من الرواية الأصلية، وخوف من الرقابة وترقب من المجتمع، لذلك أسميه فيلم "أنف وثلاثة رقباء".

وأكد الشناوي أن أي مقارنة بين نجوم فيلم "أنف وثلاثة عيون" القديم والجديد، مقارنة ظالمة لأن بناء العمل الفني في ظل مجتمع برقابة مختلفة عن ظرف فيلم في مجتمع بحريات.

ووصف الشناوي أداء الفنانة سلمى أبو ضيف بالمبهر، مؤكدا أنها المكسب الوحيد من هذا الفيلم.