سفير هولندا بالقاهرة: المستقبل يحمل فرصا واعدة لقناة السويس

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بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع السفير الهولندى هان بيتر موليما، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتحول الأخضر، وذلك فى مقر الهيئة بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

شهد اللقاء تباحث حول تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.

وأعرب ربيع عن تطلعه لاستكمال التعاون البناء وتعزيز الروابط والعلاقات الثنائية الممتدة بفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن قناة السويس مستمرة فى تقديم خدماتها بصورة منتطمة رغم التحديات الراهنة في ظل التوترات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلبا على معدلات حركة التجارة العالمية المارة بالقناة واستدامة سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح تبني قناة السويس استراتيجية عمل طموحة للارتقاء بالخدمات الملاحية المقدمة من خلالها عبر 4 محاور رئيسية، تشمل تطوير المجرى الملاحي للقناة وتطوير الأسطول البحري وتعظيم الاستفادة من الأصول والتحول الرقمي.

وثمن ربيع التعاون البناء والممتد بين الهيئة وترسانة IHC الهولندية لتحديث أسطول الهيئة من الكراكات وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا، والذي أثمر عن بناء أكبر كراكتين في الشرق الأوسط لصالح الهيئة وهما الكراكة مهاب مميش والكراكة حسين طنطاوي بما يساهم نحو تعزيز قدرات الأسطول البحري للهيئة وتلبية متطلبات مشروعات التطوير المستمرة بالمجري الملاحي للقناة.

واستعرض رئيس الهيئة مستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي أحدث مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة، والذي يستهدف زيادة الأمان الملاحي للقناة بنسبة 28% عبر زيادة عرض القناة 40 مترا جهة الشرق من الكيلو متر 132 إلى الكيلو 162 ترقيم القناة، وزيادة المناطق المزدوجة ١٠ كيلومترات إضافية من الكيلو 122 إلى الكيلو132 ترقيم القناة.

وأكد حرص الهيئة على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات مختلفة، خاصة المتعلقة بالتدريب والتحول الأخضر في ضوء توجه الهيئة للإعلان عن قناة السويس" القناة الخضراء" بحلول عام 2030.

من جهته، أكد السفير هان بيتر موليما قوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وما تمثله قناة السويس من أهمية خاصة باعتبارها حلقة الوصل الرئيسية بين أوروبا وآسيا، وأحد دعائم استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح أن المستقبل يحمل فرصا واعدة لقناة السويس في ظل ما تمتلكه من موقع جغرافي متميز ومقومات تنموية تجعل منها محورا تنمويا ووجهة عالمية لتقديم الخدمات اللوجيستية المتطورة، ومركزا إقليميا للطاقة النظيفة والخضراء، معربا عن تطلعه للتنسيق المشترك لجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية في تلك المجالات خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام اللقاء أهدى الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى السفير هان بيتر موليما.