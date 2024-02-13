الحوثيون: غارات أمريكية بريطانية جديدة على محافظة الحديدة

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت غارات على محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

وأفادت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الحوثيين عبر موقعها الإلكتروني: "عدوان أمريكي بريطاني يستهدف محافظة الحديدة"، مشيرة إلى أن "ضربات الطيران الأمريكي البريطاني المعادي استهدفت مناطق متفرقة من مديرية التحيتا جنوب الحديدة" دون تفاصيل.

ووفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء، لم توضح القناة المواقع التي استهدفها القصف، وإذا ما تسبب بخسائر بشرية أو مادية، فيما لم تصدر إفادة أمريكية أو بريطانية حتى الآن.

وأمس الاثنين، قال المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، إن قوات الجماعة استهدفت سفينة "ستار آيرس" الأمريكية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية مناسبة و"كانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

وتضامنا مع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر، يستهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات بدون طيار سفن شحن تجارية مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر؛ للمطالبة بوقف الحرب.

ومنذ أوائل العام الجاري، يشن تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن.