المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يدين استهداف الاحتلال لطاقم قناة الجزيرة للمرة الخامسة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن «جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل متعمد طاقم قناة الجزيرة للمرة الخامسة على التوالي، في جريمة مكتملة الأركان ومخالفة للقانون الدولي»، موضحًا أن «الاحتلال استهدف الزميلين الصحفيين؛ إسماعيل أبو عمر، وأحمد مطر، العاملين بالقناة».

وأكد في بيان، اليوم الثلاثاء، أن «هذا الاستهداف يأتي في إطار ترهيب وتخويف الصحفيين، ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية الفاضحة لجرائم الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنيين».

وتابع: «جيش الاحتلال قتل خلال الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر 126 صحفياً وصحفية، واعتقل 10 صحفيين وأصاب العديد منهم»، قائلًا إن «الأمر يدلل على أن الصحفيين والإعلاميين في دائرة القتل والاستهداف المتعمد».

وندد وأدان البيان بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لطاقم قناة الجزيرة، مطالبًا كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية بإدانة هذه الجريمة والتنديد بها، ولجم الاحتلال المجرم، والضغط عليه لوقف هذه الحرب الإجرامية ضد الصحفيين وضد المدنيين والأطفال والنساء.

وأفادت فضائية «الجزيرة»، بأن قصفًا إسرائيليًا يستهدف مجموعة من الصحفيين في منطقة ميراج شمال مدينة ‎رفح الفلسطينية، وذلك في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

وذكرت أن مراسلها إسماعيل أبو عمر، أصيب في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية شمال رفح، قائلة إن «أبو عمر والزميل المصور أحمد مطر أصيبا بجروح خطيرة في الاستهداف الإسرائيلي».

وشن جيش الاحتلال أمس، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أدت إلى استشهاد نحو 100 مواطن وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي، تطلب من المواطنين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب، بادعاء أنها «مناطق آمنة» لكنها لم تسلم من قصف المنازل والمركبات والمستشفيات.

واليوم تتسع رفح على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا، لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش أغلبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة، فيما تتركّز الكثافة السكانية في الأحياء الممتدة من وسط المدينة ‏حتى غربها.