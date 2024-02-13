 الجيش الأمريكي: الحوثيون هاجموا سفينة تجارية في البحر الأحمر - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 فبراير 2024 8:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الجيش الأمريكي: الحوثيون هاجموا سفينة تجارية في البحر الأحمر

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 8:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 8:25 ص

هاجم المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران سفينة تجارية متجهة إلى إيران في البحر الأحمر، حسبما قال الجيش الأمريكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأطلق مسلحون حوثيون مدعومون من إيران صاروخين باتجاه السفينة "إم في ستار أيريس" المملوكة لليونان في حوالي الساعة 0330 صباحا بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين ، حسبما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية على إكس، تويتر سابقا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن سفينة الشحن التي ترفع علم جزر مارشال والتي كانت تعبر البحر الأحمر وتحمل الذرة من البرازيل تعرضت لأضرار طفيفة لكنها لم تبلغ عن وقوع إصابات وظلت صالحة للإبحار.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك