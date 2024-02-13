منطقة دمياط الأزهرية تنظم ندوة للتشجيع على الصناعة المحلية بالتعاون مع إعلام دمياط

نظمت منطقة دمياط الأزهرية بالتعاون مع مجمع إعلام دمياط، ندوة بعنوان «تشجيع المنتج الوطني والصناعة المحلية..واجب وطني وديني»، بحضور عدد من معلمي ومعلمات وطلاب وطالبات معاهد دمياط الأزهرية.

وأوضح بيان أصدرته منطقة دمياط الأزهرية، اليوم، أن الندوة تناولت أهمية دعم الاقتصاد المصري، مما يعود بالنفع على أبناء الوطن، كما أن الإتقان ضروري للحصول على منتج جيد ينافس المنتجات العالمية، و أوضح الشيخ وسيم متولي، رئيس الإدارة المركزية لمعاهد دمياط الأزهرية، أن الشريعة الإسلامية تحث على العمل بشكل عام، وتنظر لهذا الأمر على أنه عمل من الأعمال الدينية، فقد قال عليه الصلاة والسلام «إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها»، كما كان الأنبياء يعملون ويأكلون من عمل يدهم، مبينا أن عدم تشجيع المنتج المحلي فيه ضرر كبير، خاصة بأصحاب الصناعات الصغيرة، و يؤدي إلى زيادة البطالة مما يضر باقتصاد وطننا و يضره ضررا بليغاً.

كما شدد الدكتور أحمد علام، وكيل المنطقة، على أنه لا بد أن نتحد جميعا ونعمل على تشجيع المنتج المصري، ودعم صغار الصناع؛ حتى يكون لدينا وطنا قويا يمتلك قراره.

كما وجه السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط الشكر لمنطقة دمياط الأزهرية على استضافتها لهذه الندوة، مثنيا على الحاضرين حسن استماعهم، ومشيدا بوعي الطلاب، الذي بدا واضحا في مداخلاتهم.