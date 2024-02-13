اتحاد الكرة يوقع مع حسام وإبراهيم حسن عقود تدريب منتخب مصر

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وقع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، عقود تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم .

وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة التهنئة للتوأم حسام و إبراهيم حسن على تولى تدريب منتخب مصر ، مع التأكيد على توفير جميع متطلبات المنتخب لتحقيق طموحات و آمال الجماهير المصرية .

كما أعلن الاتحاد إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب ، وذلك في الثانية ظهر الخميس 15 فبراير بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن الثلاثاء الماضي تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، خلفًا للبرتغالي المقال روي فيتوريا، الذي أقاله الاتحاد المصري بعد الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023».