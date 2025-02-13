جيروزاليم بوست: إسرائيل ستبقى في سوريا لسنوات بدعم من ترامب

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستدعم احتلال إسرائيل للمنطقة العازلة في سوريا لسنوات مقبلة.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يحققان تقدما كبيرا في تطبيع العلاقات مع القيادة السورية الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بما في ذلك في قمة كبرى في باريس، يوم الخميس، فإن تل أبيب واثقة من أن إدارة ترامب تتفهم مخاوف إسرائيل من أن النظام الجديد قد يكون "ذئبا في ثياب حمل"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأضافت "جيروزاليم بوست" أنه "حتى لو بدأ الأوروبيون والأمم المتحدة في الضغط على إسرائيل للانسحاب في الأشهر المقبلة، فما دامت تل أبيب تحظى بدعم الرئيس الأمريكي للحفاظ على المنطقة العازلة، فمن المتوقع أن يبقى الجيش الإسرائيلي هناك لفترة طويلة للغاية".

وبما أن الشرع لم يلتزم حتى بإجراء انتخابات قبل مرور أربع سنوات، فإن إسرائيل تعتقد أنها ستتمكن من القول بشكل مقنع إن الألوان الحقيقية للنظام لن تتضح بعد حتى نهاية عام 2025، حسب زعم الصحيفة.