الأطباء العرب ضمن وفد الائتلاف العربي لمناهضة الاستعمار والاستيطان بجامعة الدول العربية

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شارك اتحاد الأطباء العرب، ظهر اليوم الخميس، في الاجتماع التنسيقي بين الائتلاف العربي لمناهضة الابرتهايد والاستعمار الاستيطاني والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإيصال رسالة الائتلاف إلى جامعة الدول العربية والتي تتضمن موقفا عربياً موحد ضد التهجير والإبادة الجماعية التى يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

ترأس الوفد النقيب مكاوى بن عيسى أمين عام اتحاد المحامين العرب رئيس الائتلاف كما ترأس وفد اتحاد الأطباء العرب الأستاذ الدكتور علي أبو سيف أمين عام اتحاد الأطباء العرب والدكتور عصام السيد مستشار الأمين العام للاعلام والتعاون الدولي والأستاذ عبدالله سعد رئيس قسم الاعلام والتعاون الدولي بالاتحاد.

كما شارك ضمن وفد الائتلاف عدد من الاتحادات والنقابات المهنية العربية وعدد من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إيماناً بعدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفسطيني.

واجتمع وفد الائتلاف مع سعادة السفير سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، معرباً عن سعادته بتشكيل هذا الائتلاف متمنياً أن يصل صوته للعالم أجمع وليس داخل الدول العربية فقط.

وأشاد وفد الائتلاف في رسالته بالموقف التاريخي للدولة المصرية والمملكة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية، والموقف العربي الموحد ضد تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه والتصدي لمخططات تصفية القضية الفلسطينية.