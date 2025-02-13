ترامب يفضل ضم روسيا مجددا لمجموعة الدول السبع الكبرى

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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحفي في واشنطن، بأنه يؤيد توسيع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لتشمل روسيا مرة أخرى.
وقال ترامب ردا على سؤال من صحفي في البيت الأبيض: "أود إعادتهم". وأضاف أن طرد روسيا كان "خطأ".