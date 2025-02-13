 ترامب يفضل ضم روسيا مجددا لمجموعة الدول السبع الكبرى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يفضل ضم روسيا مجددا لمجموعة الدول السبع الكبرى

د ب أ
نشر في: الخميس 13 فبراير 2025 - 10:27 م | آخر تحديث: الخميس 13 فبراير 2025 - 10:27 م

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحفي في واشنطن، بأنه يؤيد توسيع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لتشمل روسيا مرة أخرى.

وقال ترامب ردا على سؤال من صحفي في البيت الأبيض: "أود إعادتهم". وأضاف أن طرد روسيا كان "خطأ".


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