 تقرير: غالبية الأمريكيين يعارضون خطة ترامب للاستيلاء على غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: غالبية الأمريكيين يعارضون خطة ترامب للاستيلاء على غزة

وكالات
نشر في: الخميس 13 فبراير 2025 - 10:38 ص | آخر تحديث: الخميس 13 فبراير 2025 - 10:38 ص

أظهر استطلاع للرأي أُجري في الولايات المتحدة، أن 64 بالمئة من الأمريكيين يعارضون خطة رئيسهم دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

وطرح الاستطلاع الذي أجرته منظمة "داتا فور بروجرس" الأمريكية، سؤالا على 1200 ناخب أمريكي بين 8 و9 فبراير الجاري، حول آرائهم بشأن خطة ترامب للاستيلاء على غزة.

وأبلغت المنظمة المشاركين في الاستطلاع الذي نشرت نتائجه الأربعاء بأن خطة ترامب تتضمن تهجير الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة قسرًا وإعادة توطينهم في دول مجاورة.

وعارض 64 في المئة من المشاركين استيلاء الولايات المتحدة على غزة، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأكد 47 في المئة من المشاركين أنهم يعارضون الخطة "بشكل قاطع"، بينما قال 17 في المئة منهم إنهم يعارضونها "جزئيا".

وعبّر 85 في المئة من الديمقراطيين، و63 في المئة من المستقلين، و43 في المئة من الجمهوريين عن معارضتهم للخطة.

بالإضافة إلى ذلك، قال 69 بالمئة من المشاركين إنهم يعارضون إرسال الولايات المتحدة قوات إلى الشرق الأوسط.

وفي 4 فبراير، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها إلى دول أخرى.

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