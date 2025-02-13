وكيل صحة البحيرة يحيل طاقم عمل الوحدة الصحية الجدية برشيد للتحقيق

أجرى الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة العمل بوحدة الجدية برشيد، حيث لم يتواجد أحد بالوحدة.

واستدعى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، مدير الإدارة الصحية برشيد، وفريق عمل الرعاية الأساسية بالإدارة، وتم فتح الوحدة لاستكمال العمل، وتكليف مدير الإدارة على الفور باستدعاء طاقم عمل لاستئناف العمل بالوحدة.

كما حول وكيل الوزارة، طقم العمل بالكامل للتحقيق، فضلًا عن أنه شدد على مدير الإدارة الصحية برشيد بمتابعة الانضباط الإداري، وتكثيف المرورات الصباحية والمسائية لجميع الوحدات من خلال الفرق الإشرافية بالإدارة.

كما التقى مع عدد من الأهالي المجاورين للوحدة واستمع لشكواهم بخصوص العمل بالوحدة ووعد بحلها على الفور.

وكلف مدير الرعاية الأساسية بالمديرية بعمل خطة تصحيحية سريعة للعرض عليه، مع التشديد على جميع الفرق الإشرافية بالمديرية والإدارات الصحية بمتابعة العمل في جميع الفترات الصباحية والمسائية، وتكثيف المرور على مدار الـ24 ساعة بكل المنشآت الصحية، والتشديد على الانضباط الإداري، وإحالة غير الملتزمين للتحقيق.