شولتس يصر على ضرورة إشراك الأوكرانيين والأوروبيين في محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا

في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن تغيير في سياستها المتعلقة بأوكرانيا، حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من إجراء محادثات سلام بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا دون إشراك الأوكرانيين والأوروبيين.

وقال شولتس في برلين اليوم الخميس إنه لا ينبغي التفاوض على "أي شيء بشأن أوكرانيا بدون الأوكرانيين – وأي شيء بشأن أوروبا بدون الأوروبيين."

وأكد السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن أي سلام في أوكرانيا يجب أن يكون مستدامًا ويضمن سيادة البلاد، وأردف:" لهذا السبب فإن أي سلام مفروض لن يحظى بدعمنا أبدا. كما أننا لن نقبل بأي حل يؤدي إلى فصل الأمن الأوروبي عن الأمن الأمريكي."

وبذلك، يعرب المستشار الألماني عن تمسكه باستمرار التزام الولايات المتحدة بأمن حلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي "ناتو". ومع ذلك، ألمحت الإدارة الأمريكية الجديدة إلى أنها ترى أن مسؤولية هذا الأمر تقع على عاتق الأوروبيين.

وأضاف شولتس أن أوكرانيا ستحتاج إلى قوات مسلحة لتكون قادرة على صد أي هجوم روسي في المستقبل، لافتا إلى أن هذا الأمر يتطلب جهودًا كبيرة، وتابع:" في هذا الشأن، ثمة حاجة إلينا نحن الأوروبيين و شركائنا عبر الأطلسي وشركائنا الدوليين."

وقال شولتس إن الأمر المؤكد له كمستشار لألمانيا أنه " يجب علينا جميعا أن نبذل كل ما في وسعنا حتى لا تندلع الحرب في ألمانيا مرة أخرى على الإطلاق"، مشيرا إلى أن ما يقوله هو كلام غير مألوف وبالتأكيد "لكن في هذا الموقف، فإن هذه العبارة هي جزء من الحقيقة، لأن الأمر يتعلق في هذه الأيام بالحرب والسلام في أوروبا."

كما أشار شولتس إلى أن الصندوق الخاص الذي تبلغ قيمته 100 مليار يورو، والذي تم إنشاؤه بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا لدعم الجيش الألماني ومشاريع أخرى، ليس سوى خطوة أولى، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى مبالغ ضخمة إضافية.

ودعا شولتس إلى اتخاذ قرار سريع بشأن إصلاح آلية "مكابح الديون" التي تضع حدا لمستويات الديون الجديدة بالنسبة للحكومة الألمانية، وقال:" بسبب أحداث آخر 24 ساعة وتصريحات الإدارة الأمريكية، فإنه لم يعد من الممكن تأجيل الرد على هذا السؤال. علينا أن نقدم هذه الإجابة، وأن نقدمها الآن."

واستطرد شولتس:" أنتظر من الأحزاب الديمقراطية الأخرى أن تدعم هذا الاقتراح. فالأمر يتعلق بسلام وأمن بلادنا." وأكد شولتس على ضرورة إتاحة المزيد من الإنفاق (العسكري) من خلال إعلان حالة طوارئ، بالإضافة إلى بناء صناعة دفاعية أوروبية قوية.