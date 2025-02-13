إسرائيل تدرس تخصيص كتيبة ونقاط عسكرية ثابتة في جنين

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على غرار ما يعتزم جيش الاحتلال فعله في مخيمي طولكرم ونور شمس، تدرس قوات الاحتلال إقامة مواقع عسكربة ثابتة في جنين.

وإذا تم الموافقة على الخطة؛ ستُقام المواقع الثابتة بالقرب من أو داخل جنين لعدة أشهر، وسيتم تخصيص كتيبة خاصة تعمل داخل مخيم جنين اللاجئين.

وكان جيش الاحتلال الذي يشن عملية عسكرية تحت مسمى الجدار الحديدي في مخيمات شمال الضفة الغربية منذ أكثر من أسبوعين، قرر إقامة مواقع عسكرية ثابتة وكتيبة خاصة تعمل في مخيمات طولكرم وبقاء قوات بشكل دائم بذريعة منع انطلاق عمليات من تلك المخيمات.

وهجر جيش الاحتلال سكان تلك المخيمات في جنين، ونور شمس وطولكرم والفارعة وإحرق البيوت ودمر الشوارع هناك.